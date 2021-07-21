基隆宣布加開孕婦疫苗接種專線 不用等湊足10人

基隆市長林右昌今天指出，市府原本規畫6家醫療院所開放孕婦施打疫苗，但有很多孕婦反映要湊足10人才能施打，在預約上不太方便，經衛生局與醫療院所討論後，決定要加開孕婦疫苗接種專線。

林右昌說，加開孕婦莫德納疫苗接種專案的預約時間，從7月21日至7月28日中午12點止，採網路預約方式，不接受現場掛號，預約成功後系統將寄送通知，施打時間是7月27、7月29日的下午1時30分至4時30分，地點在基隆長庚醫院戶外門診區，請攜帶健保IC卡、孕婦健康手冊，由現場醫師進行評估後再進行施打。

林右昌表示，原已登記7月23日、24日要施打疫苗民眾，大約有3000多人，今早市府已發出簡訊通知民眾，一、若已經預約7月23、24日時段並排定接種，請利用健保快易通APP或1922網站於7月22日中午12時以前更改預約時段；二、若因故無法進行預約更改的民眾，在下一輪公費系統預約簡訊寄送時，將主動列入，優先發送簡訊。