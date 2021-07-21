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基隆宣布加開孕婦疫苗接種專線 不用等湊足10人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆宣布加開孕婦疫苗接種專線，不用等湊足10人。圖／基隆市政府提供
基隆宣布加開孕婦疫苗接種專線，不用等湊足10人。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天指出，市府原本規畫6家醫療院所開放孕婦施打疫苗，但有很多孕婦反映要湊足10人才能施打，在預約上不太方便，經衛生局與醫療院所討論後，決定要加開孕婦疫苗接種專線。

林右昌說，加開孕婦莫德納疫苗接種專案的預約時間，從7月21日至7月28日中午12點止，採網路預約方式，不接受現場掛號，預約成功後系統將寄送通知，施打時間是7月27、7月29日的下午1時30分至4時30分，地點在基隆長庚醫院戶外門診區，請攜帶健保IC卡、孕婦健康手冊，由現場醫師進行評估後再進行施打。

林右昌表示，原已登記7月23日、24日要施打疫苗民眾，大約有3000多人，今早市府已發出簡訊通知民眾，一、若已經預約7月23、24日時段並排定接種，請利用健保快易通APP或1922網站於7月22日中午12時以前更改預約時段；二、若因故無法進行預約更改的民眾，在下一輪公費系統預約簡訊寄送時，將主動列入，優先發送簡訊。

林右昌解釋，有很多民眾關心預約量是否充足？他說，目前在全市開設共30處施打點（包含大型接種站6處、醫院3家、診所21家），共可施打2萬6000人，量能絕對足以提供所有收到簡訊的民眾進行預約，不過若是居住行政區內的施打點預約額滿時，可能就必須麻煩市民朋友，另外選擇其他行政區尚可提供預約的施打地點及時段。

基隆宣布加開孕婦疫苗接種專線，不用等湊足10人。圖／基隆市政府提供
基隆宣布加開孕婦疫苗接種專線，不用等湊足10人。圖／基隆市政府提供

孕婦 莫德納疫苗 林右昌

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