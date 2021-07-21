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秀姑巒溪河床發現死亡鴨隻 任意棄置將裁罰

中央社 / 花蓮縣21日電

秀姑巒溪河床日前發現4隻死亡鴨隻，花蓮縣動植物防疫所立即派員前往現勘，因死亡鴨隻已腐爛，隨即就地掩埋、消毒；花蓮縣政府呼籲民眾勿隨意棄置動物屍體，否則將裁罰。

花蓮縣政府農業處今天表示，秀姑巒溪轄管的水利署第九河川局日前通知，在瑞穗鄉秀姑巒溪遊客中心附近的河床發現4隻死亡鴨隻，隨即派員會同前往現場會勘。

動植物防疫所獸醫師現勘此4隻鴨隻皆已腐爛，推測死亡已有數日，難以判斷可能死因，但仍採樣後送進一步檢驗有無法定動物傳染病

鴨隻屍體則由第九河川局人員就地掩埋、消毒。由於案發地點附近並無養鴨場，不排除為一般家庭飼養戶所為。為避免潛在疫病風險，動防所近日請各鄉鎮巿公所訪視轄區養禽戶或零星飼養戶，宣導切勿任意棄置斃死動物，並落實疫情通報。

農業處長吳昆儒表示，花蓮縣境內多數河川溪流已依水污染防治法經中央或地方公告為「水污染管制區」，請相關畜禽業者或民眾不可隨意丟棄畜禽動物屍體，或進行任何可能污染水體的行為，以免違法受罰。

吳昆儒呼籲，近年來國際間（包括台灣）已發生重大動物傳染病如非洲豬瘟、牛結節疹、禽流感等，當畜禽場飼養的動物如遇有疾病相關問題，應尋求特約獸醫師技術輔導或通報當地動物防疫機關（公所）獸醫師。

若動物死亡率偏高或懷疑發生法定動物傳染病時，依法應向儘速通報，並配合相關處置，以避免疫情擴散，且不可隱匿疫情，否則違反動物傳染病防治條例規定，可處新台幣5至100萬元罰鍰。

任意棄置動物屍體，涉及違反水污染防治法、廢棄物清理法或畜牧法等相關法規，則將由環保局、農業處等單位依法裁處，民眾切勿以身試法。

獸醫師 傳染病

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