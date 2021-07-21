宜蘭打疫苗先等等 723、724因防颱暫停接種

因應烟花颱風來襲，宜蘭縣政府考量民眾安全及防颱整備，7月23日、24日暫停縣內各接種站的疫苗施打服務。原定這2天預約接種的民眾，可上網更改時間，縣府表示，若未更改者，公費疫苗預約平台將會保留名額，併入下一期預約名單，請受颱風影響預約行程的民眾不必過度擔憂。

溪北、溪南接種中心，以及12鄉鎮市衛生所23日、24日暫停疫苗施打服務，而醫療院所方面，將視行政院人事行政總處公告，若宣布停班停課亦將同步取消接種。民眾如已預約，可上COVID-19公費疫苗預約平台進行接種時間更改，或是靜候下期簡訊通知再重新預約。另外，宜蘭縣二處社區篩檢站（陽大站、聖博站）提前備戰防颱，從明天起到25日暫停服務，將於26日恢復篩檢作業。