宜蘭打疫苗先等等 723、724因防颱暫停接種
因應烟花颱風來襲，宜蘭縣政府考量民眾安全及防颱整備，7月23日、24日暫停縣內各接種站的疫苗施打服務。原定這2天預約接種的民眾，可上網更改時間，縣府表示，若未更改者，公費疫苗預約平台將會保留名額，併入下一期預約名單，請受颱風影響預約行程的民眾不必過度擔憂。
溪北、溪南接種中心，以及12鄉鎮市衛生所23日、24日暫停疫苗施打服務，而醫療院所方面，將視行政院人事行政總處公告，若宣布停班停課亦將同步取消接種。民眾如已預約，可上COVID-19公費疫苗預約平台進行接種時間更改，或是靜候下期簡訊通知再重新預約。另外，宜蘭縣二處社區篩檢站（陽大站、聖博站）提前備戰防颱，從明天起到25日暫停服務，將於26日恢復篩檢作業。
至於7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗的孕婦、1到3類人員，可向原施打單位預約施打第2劑。縣長林姿妙已責成相關單位研議，將縣內剩餘莫德疫苗優先保留給已施打的孕婦和醫事人員，並持續積極向中央爭取足夠疫苗量。
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