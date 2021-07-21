疫苗接種恐遇颱風 花縣府：若停班課將暫停施打

花蓮縣長徐榛蔚今天喊出「三不、三要、二呼籲」口號，提醒鄉親做好防疫措施，也呼籲中央嚴謹守住邊境防疫，並讓12歲以上國人打到國際認證的疫苗。由於烟花颱風將來襲，除了防颱準備外，若接種時間遇到颱風停班課就會暫停，將保留符合預約資格者權益，並訂於下一輪預約接種。

徐榛蔚今天在防疫記者會提出「三不、三要、二呼籲」原則，「三不」包括不用手直接拿東西吃、不揉眼、不擤鼻；「三要」是指全家要打疫苗、要規畫家中汙染區及乾淨區、要勤洗手。她進一步說明，花蓮之前很多確診者都是家庭群聚造成，因此回到家要趕快洗手盥洗，不要讓外面的髒汙病毒帶到家裡，符合資格者也要趕快打疫苗。

由於今天新增9例境外移入個案，徐榛蔚呼籲中央，邊境防疫務必嚴謹，不要重蹈覆轍；也呼籲讓12歲以上國人都打到「國際認證」的疫苗，提升整體保護力。

因應烟花颱風逐漸接近，徐榛蔚表示，近日花蓮地震頻繁，土石容易鬆軟，若颱風帶來豪大雨，擔心土石會崩塌，現在颱風走得慢，可能會帶來更大的風雨，縣府會以最嚴謹的態度防颱，請各鄉鎮市公所加強清淤水溝，完成避難收容所及民生防疫物資整備等，做好災應變。

現在花蓮有50幾名民眾住在防疫旅館居家檢疫，若有受到颱風影響，衛生局會針對居家隔離檢疫民眾，預先規畫交通運輸工具，移至其他防疫旅館。

衛生局長朱家祥提醒，第三輪接種期間為7月23日至29日，如遇颱風停班停課會暫停施打，保留權益併至下一期接種，需要重新到1922網站預約。