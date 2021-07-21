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體貼長者不諳書寫 花蓮萬榮鄉送實聯制連續章

中央社 / 花蓮縣21日電

因應COVID-19疫情，全國維持第3級警戒，民眾外出都要遵守實聯制，花蓮縣萬榮鄉公所為65歲以上長者製作「實聯制連續章」，解決部分長者不會書寫的困擾。

萬榮鄉長古明光今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未平息，防疫工作持續進行，實聯制是基本防疫工作，不過花蓮市日前曾發生原住民長者因為沒有手機也不會書寫，無法完成實聯制而遭辱罵情形。

古明光說，考量鄉內原住民長者居多，家人多半在外工作，長者外出採購、辦事，須依靠店員協助實聯制，公所編列預算，為全鄉551名65歲以上長者製作實聯制連續章，刻有長者姓名、電話，附上鑰匙圈方便攜帶，今天起由村長、村幹事協助至各家戶發送。

家住西林村的80多歲高姓阿嬤說，疫情期間仍要外出看病，都由家人或工作人員協助填寫，現在有專屬的印章，填寫基本資料更方便，體溫、進入日期及時間則可請工作人員協助。

實聯制 疫情

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