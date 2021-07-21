宜蘭60位市區公車司機 車上貼告示怨淪「疫苗孤兒」

北台灣各地公車駕駛近期陸續接種疫苗，同樣被列為第7類施打對象的宜蘭縣國光客運60名市區公車駕駛，卻遲遲打不到，怨淪為「疫苗孤兒」，只能在車上告示「本車駕駛沒疫苗可打」，提醒乘客保持安全社交距離。縣府交通處表示，6月25日已造冊送至交通部，將持續爭取疫苗。

國光客運羅東站長白文玲提到，國道客運和市區公車駕駛、站務人員共140位，其中60名市區公車駕駛歸宜蘭縣府管轄，占全縣公車駕駛總人數9成，因此無法拆散併入國道駕駛施打名冊，迄今仍未接種疫苗。

「這是高風險性工作。」在未接種疫苗情況下，駕駛們擔心染疫，連帶影響服務品質。曾獲選宜蘭金運獎特優駕駛的國道客運駕駛高明賢坦言，平時接觸學生、長者等群體，為保護雙方安全，只開後門供乘客上下車，卻讓民眾觀感不佳，質疑為何不開前門。他希望能盡快打到疫苗，避免成為防疫破口。

白文玲說道，每位駕駛都是盡心服務，儘管縣府交通處積極爭取公車駕駛納入優先施打對象，並完成造冊等候指令，現階段若欲施打疫苗，也只能先循全民疫苗預約平台自行上網登記。

三級警戒期間，宜蘭縣旅遊路線的公車減班或停駛，隨著逐步解封，民眾搭乘率會跟著增加，交通處認為，尚未打疫苗的駕駛就存在風險。高明賢不諱言，如果下周順利解除三級警戒管制，跨區移動一定越來越多，相關單位應該提前部署。