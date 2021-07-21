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颱風逼近停疫苗「逆時中」？林右昌：我們用電子鐘沒逆時鐘問題

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
颱風停疫苗逆時中？林右昌：我們用電子鐘沒逆時鐘問題。記者游明煌／攝影
颱風停疫苗逆時中？林右昌：我們用電子鐘沒逆時鐘問題。記者游明煌／攝影

颱風逼近，基隆市長林右昌昨天提前宣布23、24日公費疫苗接種暫停2日，今天並已發送簡訊通知預約民眾，重新預約改到25至29日施打。由於和指揮官陳時中說的若縣巿政府宣布停班，當天已預約接種疫苗民眾將取消施打不同調，被說為是「逆時中」。林右昌今天說，「我們用的是電子鐘，所以沒有什麼順時鐘、逆時鐘的問題」。

基隆市長林右昌今天下午2點半召開颱風應變及防疫記者說明會，媒體詢問烟花颱風進逼，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，若縣巿政府宣布停班，當天已預約接種疫苗民眾將取消施打，延到下一輪再發預約簡訊，請民眾收到簡訊後再上網預約一次。

林右昌答覆時，用手指著貴賓接待室牆上說，「後面我們用的是電子鐘，所以沒有什麼順時鐘、逆時鐘的問題」，怎麼樣為市民，讓大家方便，而且中央也有這樣的指示，不需要等到停班停課，地方政府可以做決定，就應該早做決定，讓民眾能夠及早因應，他認為這比較重要。

林右昌還說，颱風來襲，預計23日上午之後，七級暴風圈會逐漸接近台灣陸地，不管國內外哪一種預測模式，不管有沒有登陸台灣，都會對北部地區造成很大的影響，對基隆直撲而來。所以必須盡早啟動應變計畫，疫苗的施打早一點做決策，避免應變不及，原登記23、24日約有3千人，上午已通知將停止接種服務。

林右昌表示，已預約並排定於上述2日接種的市民，可利用健保APP或1922網站，於22日中午12時前，取消原訂預約、重新預約7月25日至29日時段。如果因故無法進行預約更改的市民朋友，市府將於下一輪公費系統預約簡訊寄送時，優先發送簡訊，權益不會受影響，請民眾放心。

颱風停疫苗逆時中？林右昌：我們用電子鐘沒逆時鐘問題。記者游明煌／攝影
颱風停疫苗逆時中？林右昌：我們用電子鐘沒逆時鐘問題。記者游明煌／攝影

林右昌 烟花颱風 疫苗

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