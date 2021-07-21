體恤長者不會寫字 萬榮鄉公所免費製作實聯制印章

花蓮5月曾發生一名原住民老翁因重聽，沒有手機又不知道實聯制需要簽名，被男子以歧視字眼辱罵，讓網友為此打抱不平。萬榮鄉公所考量鄉內長者居多，大多無手機且不太會書寫，特別免費製作全鄉65歲以上長者實聯制印章，以後出門只要蓋章免於寫字，讓長者忍不住比大拇指說讚。

70歲原民劉姓老翁5月到超商購物，當時沒手機又重聽，不清楚實聯制要簽名留電話，離開超商時竟遭男子飆罵，老翁兒子得知父親受欺辱，決定對男子提告，引發不小的風波。

萬榮鄉長古明光表示，實聯制是防疫工作基本，但原住民長者多無手機，不太會書寫，對於進出商店要簽名感到很困擾；且其家人都在外工作，都需要自己出門採購生活物資及外出辦事，為體恤長者受到疫情的不便，鄉公所特別免費製作全鄉65歲以上長者實聯制連續章。

古明光說，這次鄉公所製作全鄉65歲以上長者，共有551顆實聯制章， 印章上面刻有長者的姓名及聯絡電話，並附有鑰匙圈方便攜帶，遇到需要實聯制時，只要拿出印章一蓋，就能快速解決長輩不會書寫的困擾。

鄉公所的便民優惠讓長者都覺得很讚，長者說，以前要拿筆簽名，但老花眼看不太清楚，又沒有手機號碼可以留，每進出商店還要寫字，實在是不方便，現在用印章蓋一下即可，也節省時間。