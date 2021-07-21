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得知基隆看守所需要普篩 民間團體送200份快篩劑協助

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
得知基隆看守所需要普篩，民間團體送200份快篩劑協助。記者游明煌／翻攝
得知基隆看守所需要普篩，民間團體送200份快篩劑協助。記者游明煌／翻攝

天行者慈善協會及永昌扶輪社，今天將關懷列車開進基隆看守所，提供200劑新冠快篩劑給新收容人進行快篩。民間團體是在得知基隆看守所有需要快篩試劑來進行普篩，立即向會員及社友募集購買，希望可以盡一點防疫心力。

基隆地檢署檢察長余麗貞表示，看守所算是比較封閉的場域，目前法務部所屬的矯正系統，防疫的措施都做的非常好，有這批篩檢一定可以協助提升防疫工作。

天行者理事長李昌萬說，基隆看守所及基隆監獄裏頭的空間都是屬於較為密閉的，雖然目前疫情逐漸趨緩，但是尚未解除第三級警戒，在得知基隆看守所有需要快篩試劑來進行普篩，所以立即向會員及社友募集購買，希望可以盡一點防疫心力。

「關心每個角落需要幫助的人，是我們共同的信念，當大家都在關注第一線的醫護人員，我們卻選擇被忽略的一群」永昌扶輪社社長吳有倫說，在創社長蔡聰明律師的引領下，除投入公益活動以外，也關注司法單位的運作需求。

今天天行者慈善協會理事長李昌萬、副理事長項彥豪、陳世賢監事及執行長黃永翔與基隆永昌扶輪社長吳有倫、前社長呂國寶、副社長陳宜議員及社友黃元良，前往基隆看守所及監獄，捐贈200份新冠肺炎快篩試劑，由基隆地檢署檢察長余麗貞與基隆看守所所長陳錫樑代表受贈。

陳錫樑表示，有快篩劑後可以初步馬上知道新收容人狀況，如果一發現就馬上送醫檢驗就診，可以大大的防止擴散，對收容所抗疫上有很大幫助。

得知基隆看守所需要普篩，民間團體送200份快篩劑協助。記者游明煌／翻攝
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