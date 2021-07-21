颱風逼近 基隆嶼延後至26日開放登島
基隆嶼於13日開放預約登島，原定24日可正式登島，但因颱風「烟花」逐漸逼近，基隆市政府今天上午召開應變會議，基隆市長林右昌考量旅客安全，決定基隆嶼延後到26日開放登島。
基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯在會中指出，基隆嶼原定24日開放登島，24日及25日已有不少民眾預約，但有鑑於颱風前後期間海象不佳，為了旅客安全起見，建議24日及25日取消開放。
林右昌對此裁示，等到26日再開放民眾搭船登島。林右昌聽取各單位報告後表示，基隆市各區有不少工地正在施工，包括城際轉運站、地標豎梯、和平島考古遺址、大沙灣園區及停工中的棄土場等，各單位要督促施工廠商加強防颱準備作業。
林右昌除指示各單位做好防颱準備外，會後也在基隆市環保局長賴煥紘陪同下，前往仁三路及愛三路視察清潔隊排水溝清淤作業，除仔細詢問清淤工作細節，也感謝清潔隊員努力，讓當地排水溝都能夠保持暢通，避免颱風來襲時發生積淹水。
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