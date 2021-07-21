愛心協會與基隆議員送便當 幫助獨老、街友、邊緣戶
基隆市議員韓世昱今天結合基隆人安基金會、達摩祖師愛心協會一起捐募送愛心到東信路的新堂教會長照關懷據點，再由志工把便當、物資等分送到獨居老人及邊緣戶、街友等。獨居老人拿到便當都很高興說，菜色不錯。
議員韓世昱結合人安、達摩愛心協會一起捐贈250個便當、透抽等到東信路的新堂教會長照關懷據點，再由教會志工們送餐到每個獨居老人家裡。員韓世昱說，大家愛心結合平台，讓小愛成就大愛，援助更多需要幫助的人。
人安基金會基隆站長周泉宥表示，往年人安一年三節都會送愛心給獨居老人，今年因為疫情，因7月13日才微解封，物資延後送出，但勸募大不如前，以同期相較，捐款部分少約三成，但物資比較踴躍，善心人士都很踴躍提供。
教會為獨居老人送餐服務已經持續多年，原本每天送300個便當，疫情後減為250個。達摩愛心協會愛心不落人後，結合其他慈善團體共同發放物資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言