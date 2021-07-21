烟花颱風逐漸接近 花蓮芋農憂風吹倒作物密切關注
花蓮吉安鄉芋頭種植面積為160公頃，約佔全台的5分之1，現在正是葉子最大的時候，但烟花颱風逐漸接近台灣，農友擔憂颱風會把芋頭連根拔起。芋農表示，雖然把葉子砍半能減少風阻，避免芋頭被吹倒，卻會有2成的損失，會密切注意颱風的動向，再決定是否修剪葉子。
吉安南華社區的芋頭品種為檳榔心芋，引進奇萊山脈純淨水源灌溉，山腳下的土質富含有機質與礦物質，芋頭吃起來口感綿密，一年只有一收。
吉安鄉農會總幹事張德奇表示，吉安有四寶分別是龍鬚菜、韭菜、水稻和芋頭，昨天水稻已搶收完成，龍鬚與韭菜是長年作物，每天都在生產；颱風將來襲，現在比較擔心芋頭會受影響，由於現在芋頭葉子是最大的時候，若颱風帶來強風豪雨，芋頭葉容易被吹倒、泡水腐敗，收成一定會大受影響。
花蓮已有約2年沒有颱風侵襲，芋農黃守山說，因為芋頭葉現在長得太高、葉子太大，底下的芋頭容易被風吹得連根拔起，因此在颱風前會把葉子從上面砍掉一半，只留下一根莖，減少風吹的阻力，雖然這麼做會有2成多的損失，不過總比被風倒造成8、9成損失還好，將傷害降到最低。
黃守山說，芋頭葉可承受8級風，只要暴風半徑100公里不要登陸的話，就不會輕易砍掉葉子，正密切注意颱風動向。
張德奇指出，多數芋頭已8分熟，再1個月就可以進入採收期，若颱風路徑持續偏北不登陸，農友應該不會砍葉，若砍葉芋頭平均1顆僅600克左右，不砍則會持續生長到1000至1200公克。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言