烟花颱風逐漸接近 花蓮芋農憂風吹倒作物密切關注

花蓮吉安鄉芋頭種植面積為160公頃，約佔全台的5分之1，現在正是葉子最大的時候，但烟花颱風逐漸接近台灣，農友擔憂颱風會把芋頭連根拔起。芋農表示，雖然把葉子砍半能減少風阻，避免芋頭被吹倒，卻會有2成的損失，會密切注意颱風的動向，再決定是否修剪葉子。

吉安南華社區的芋頭品種為檳榔心芋，引進奇萊山脈純淨水源灌溉，山腳下的土質富含有機質與礦物質，芋頭吃起來口感綿密，一年只有一收。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，吉安有四寶分別是龍鬚菜、韭菜、水稻和芋頭，昨天水稻已搶收完成，龍鬚與韭菜是長年作物，每天都在生產；颱風將來襲，現在比較擔心芋頭會受影響，由於現在芋頭葉子是最大的時候，若颱風帶來強風豪雨，芋頭葉容易被吹倒、泡水腐敗，收成一定會大受影響。

花蓮已有約2年沒有颱風侵襲，芋農黃守山說，因為芋頭葉現在長得太高、葉子太大，底下的芋頭容易被風吹得連根拔起，因此在颱風前會把葉子從上面砍掉一半，只留下一根莖，減少風吹的阻力，雖然這麼做會有2成多的損失，不過總比被風倒造成8、9成損失還好，將傷害降到最低。

黃守山說，芋頭葉可承受8級風，只要暴風半徑100公里不要登陸的話，就不會輕易砍掉葉子，正密切注意颱風動向。