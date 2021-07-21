基隆未來2天估日降雨量最高300毫米 林右昌視察清淤

基隆市災害防救辦公室指出，烟花颱風將是今年第一個侵襲基隆市的颱風，未來2天預估基隆市帶來明顯風雨，22、23日可能帶來100至250及150至300毫米的日降雨量，沿海陣風可達13級風。市長林右昌今天視察廟口清淤作業，並表示基隆嶼延後2天登島。

烟花颱風來勢洶洶，預計可能在台灣北部帶來明顯風雨，林右昌今天上午召開應變會議，指示各單位做好防颱準備，隨後前往廟口視察排水溝清淤作業，另考量旅客安全，基隆嶼延後到26日開放登島。

基隆市災害防救辦公室指出，烟花颱風是今年第一個侵襲本市的颱風，未來兩天將為本市帶來明顯風雨，22、23日可能帶來100至250及150至300毫米的日降雨量，沿海陣風可達13級風。氣象局預計今天發布海上颱風警報，並將基隆市沿海列為警戒區域。

林右昌說，目前各區有不少工地正在施工中，包括城際轉運站、地標豎梯、和平島考古遺址、大沙灣園區以及停工中的棄土場等，要求各單位要督促施工廠商加強防颱準備作業。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯在會中報告指出，基隆嶼原訂24日開放登島，24、25日兩天已有不少民眾預約，但有鑑於颱風前後期間海象不佳，為了旅客的安全起見，建議24、25日取消開放，林右昌裁示等到26日再開放民眾搭船登島。