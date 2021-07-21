烟花來勢洶洶 宜蘭幾米飛天小火車暫拆「避風頭」

烟花颱風來勢洶洶，宜蘭縣政府配合防颱，今天早上將宜蘭火車站前丟丟噹森林廣場的飛天小火車，進行預防性降下，等到颱風遠離解除警戒再盡速復原。工商旅遊處表示，氣象局發布行徑路線，烟花暴風半徑可能涵蓋宜蘭縣，加上今天預計發布海陸警，趕緊拆除飛天小火車並固定保護。

丟丟噹森林廣場裡的幾米飛天小火車造價400萬元，2014年以鋼線固定高掛5米高半空，其復古火車頭連接5節不同顏色車廂，總長30公尺、總重3000公斤，時常吸引遊客前來駐足拍照。只是，2015年蘇迪勒颱風襲台，車廂不敵強風被吹落，宜蘭縣府就怕悲劇重演，往後為利防颱安全，都會將飛天小火車暫時拆下安置，最近一次拆卸為2019年米塔颱風。

工旅處提到，拆除的評估標準為颱風行進路線及暴風侵襲納入宜蘭縣，每次降下及重新吊起的費用約10萬元，目前升降做法為應急之用，正研議其他較安全、經濟的方式。

工旅處今天派員到場預防性降下飛天小火車「避風頭」，同時也會進行維修保養。而附近幾米公園的「等車的男孩與女孩」、「向左走．向右走」等裝置藝術，縣府也以帆布「蓋布袋」進行保護。

另外，為防止冬山河水上漲倒灌、生態綠舟，以及梅花湖小船受損，冬山河親水公園也加強防颱措施，同步關閉水閘門，並將動力小船上架固定等作業。