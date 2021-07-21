烟花颱風逼近 台東午後離島航班停駛

烟花颱風路徑逼近台灣東北角，隨著颱風外圍環流接近台灣，海面風浪也逐漸增強，迎風面的台東地區，早上作業船隻紛紛進港避風防颱，離島航班停駛。不少農民聽聞颱風將來，也開始加強防颱準備。台東縣政府表示，若發布陸上颱風警報，災害應變中心即開設，並準備相關防颱措施。

東部航務中心發布通知，受到烟花颱風影響，今天早上台東往返綠島、蘭嶼船班各發出一班接送島上居民外，中午過後停駛，預計26日後視天候狀況復航。另所有近海作業船隻已開進漁港內避風防颱準備。就連富岡漁港進行海堤工程的海上作業平台機具，也停工進港防颱。

聽聞颱風要來，今天有些農民提前開始加強防颱準備，香蕉農說，「萬一雨大風大，香蕉就容易倒下，有的先收比較安心一點」。另釋迦農，也開始做好支架撐起果樹，避免被強風吹倒。而水利署第八河川局也針對轄管河川及海岸堤防啟動監測機制，並針對土石流警戒區，預置機具防災。