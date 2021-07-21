小學升旗中暑成植物人30年人生按暫停 單親母無怨無悔

創世基隆院第一批入住的院民，有一位今年40歲的黃先生，他是在11歲時在小學升旗典禮上，中暑昏迷送醫，因腦缺氧病變成為植物人，他的人生從此按下暫停鍵，在專業護理人員照料下，讓黃媽媽安心工作，每天下班後就近探望跟兒子說說話，無怨無悔，看著兒子一日一日長大，盼有奇蹟發生。

新冠肺炎疫情衝擊，創世的護理人員堅守崗位照顧著植物人，走進植物人安養院，在一片無聲似靜止的空間裡，每一位床上躺著的院民，不論過去為何，可以說，現在幾乎已成空白，有著不同的生命故事。

創世昨天指出，基隆院民國93年成立，今年40歲的黃先生是第一批入住院民，他的故事令人辛酸。11歲時在小學升旗典禮上，中暑昏迷送醫，經1周搶救後醫生判定為腦缺氧病變，他的人生在那一刻被按下暫停鍵。

他無法像其他同學一樣升學、就業、結婚、生子，他的世界只剩病床。黃媽媽完全無法想像，活蹦亂跳出門上課的兒子，就這樣成了植物人，她甚至無法想起，當天跟兒子說的最後一句話是什麼，一切發生得太快，讓人措手不及。

照顧的護理人員說，黃先生生長在單親家庭，原本媽媽獨力扶養著他與妹妹2個幼年孩子，已相當不易，當年11歲的黃小弟倒下成為植物人後，黃媽媽為了能照顧臥床的兒子及年幼的女兒，只能接薪資微薄的家庭代工維持家計，龐大的精神壓力及身體的勞累，逐漸壓垮黃媽媽本就瘦弱的身軀，就這樣撐著熬著過了許多年。

創世說，等到創世基隆安養院成立，申請入住，黃先生在創世專業護理人員照料下，讓黃媽媽能安心工作，下班後，可以就近探望兒子說說話，就像孩子在身邊不曾離開過一樣。曾經黃媽媽也怨天尤人，但在創世護理師及社工的關懷陪伴下，打起精神，好好過生活，無怨無悔，盼守著從小到老的兒子，成為一世的牽絆，也盼早日有奇蹟，兒子能醒來和她說說話。

「小朋友」變成了「黃先生」，母子情深有如一世的牽絆，也讓護理人員動容。

黃媽好完全無法想像，活蹦亂跳出門上課的兒子，竟然就這樣成了植物人，她甚至無法想起，當天跟兒子說的最後一句話是什麼，一切發生得太快，讓人措手不及。

創世基金會為植物人及其家庭撐舟度過難關，愛心專線：（02）24214738#撐舟小組，劃撥帳號19750257，戶名:創世基金會。