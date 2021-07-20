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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

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颱風來襲 基隆縮短第3輪疫苗施打時間

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌說，已要求市府同仁在防疫時期，同時要做好防颱整備工作。圖／基市府提供
基隆市長林右昌說，已要求市府同仁在防疫時期，同時要做好防颱整備工作。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天表示，因應烟花颱風很有可能撲向台灣東北部，第3輪疫苗施打改為7月25日到29日進行，時間縮短，但施打量能充足，完全不影響預約，請民眾放心。

林右昌今天下午說，早上市務會議有特別針對烟花颱風動態進行討論，並請氣象團隊分析，烟花颱風非常有可能直接朝著東北部海域，特別是基隆直撲而來，市府已預做規畫跟準備。

他說，考量市民朋友安全第一的前提下，原本規畫在23、24日預約平台要施打疫苗的時段，因為颱風的關係取消，第3輪疫苗施打時間，改為25日到29日。

市府因應颱風變化，今早已召開臨時應變會議，明早9點再召開擴大防颱會議。林右昌說，已要求所有市府同仁在防疫時期，同時要做好防颱整備工作。這個颱風是今年的第1個襲台的颱風，強度有可能增強，低窪易積淹水地區防颱工作要有所準備，包括防水閘門、抽水機具從今天開始整備。

烟花颱風 疫苗 林右昌

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