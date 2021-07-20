快訊

28歲女子接獲疫苗簡訊 終於解開被列第9類的「謎團」

BNT疫苗台灣年輕人不能打？台積電：後續是官方權責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護理師見證世紀傳染病 感慨生命「微不足道的脆弱」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛福部基隆醫院新冠肺炎專責病房床數去年僅1到3床，今年5月中起一路擴增，最多達60床，工作量大增。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院新冠肺炎專責病房床數去年僅1到3床，今年5月中起一路擴增，最多達60床，工作量大增。圖／基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院內科護理師高美玲在第1線照護確診病患，並在臉書寫下見證世紀傳染病的心情。她說，得知確診者離世，感慨「在疾病面前，生命顯得微不足道的脆弱」；看到確診老夫妻彼此打氣，相繼康復出院，又滿心歡喜的獻上祝福。

高美玲說，醫院專責病房床數去年到今年5月初僅1到3床，之後本土個案增加，專責病房床數不到一周變為20到40床，最多曾有60床，工作量大增。謝謝醫院全力支持及神隊友相挺，以及許多民眾暖心舉動給醫護人員加油、打氣。

高美玲回憶，有天曾陪確診老先生坐救護車轉院治療，她與他聊天，希望減緩對方徬徨與不安。老先生跟她說，太太很早就過世了，一輩子省吃儉用，好不容易將小孩拉拔長大，還讓他們擁有自己的房子。

老先生感慨的說，現在才想讓自己過更好的生活，萬萬沒想到只是跟朋友去聽歌卻染疫，「身邊留著1、2千萬，現在都用不到了」。高美玲鼓勵他不要氣餒，繼續配合治療，家人還在等他出院團聚，沒想到2周後傳來他已離世的消息。

基隆醫院曾收治1對確診老夫妻，兩人入院時就「交代」醫師，如果有萬一要放棄急救。治療過程中老先生一度病危轉入加護病房，老太太只能透過電話瞭解病況。高美玲說，老太太常常說著、說著就哭了，幸好老先生最後病情好轉，夫婦倆相繼康復出院。

基隆醫院也曾照護確診的失智症老奶奶，對方因為初到陌生環境，沒有熟悉的人事物陪伴，相當焦慮。護理師每3分鐘就會開啟病房麥克風跟老奶奶說說話，讓她可以安心。另外有精神科的確診病人，無法忍受被侷限在負壓病房治療，每當醫師、護理師巡房時，就會出現他想趁機離開病房的「緊急狀態」。

高美玲說，醫護團隊過去這段時間每天滾動式評估病人狀態，調整類固醇、瑞德西韋、清冠1號、單株抗體等療程，感謝神隊友相挺才能撐過這段艱辛的日子。熱心民眾、善心人士及團體送來暖心又暖胃的食物，實用且不可缺乏的防疫物資，也讓她深受感動。

衛生福利部基隆醫院內科專科護理師高美玲，為一起在第1線照護確診病患的「神隊友」拍下合照。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院內科專科護理師高美玲，為一起在第1線照護確診病患的「神隊友」拍下合照。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院新冠肺炎專責病房床數去年僅1到3床，今年5月中起一路擴增，最多達60床，工作量大增。圖／基隆醫院提供
衛福部基隆醫院新冠肺炎專責病房床數去年僅1到3床，今年5月中起一路擴增，最多達60床，工作量大增。圖／基隆醫院提供

基隆 護理師

延伸閱讀

篩檢竟要員工全自費 三井3200人快篩僅407人到場

看到醫護被砍有感 新北雙峰國小自製卡片、影片獻祝福

從片頭到片尾都向醫護致敬！觀眾狂挺「行動急診室」

刷存摺驚見「多了1萬元」！他疑惑急求助 真相曝光網暴動

相關新聞

方向燈滅未換車道會罰 台東更生、志航路口8月科技執法

台東市省道台9線、台11乙線交會的更生、志航路口是經常發生交通事故路口，近2年共46件、36人受傷，縣警局設科技執法設備...

護理師見證世紀傳染病 感慨生命「微不足道的脆弱」

衛生福利部基隆醫院內科護理師高美玲在第1線照護確診病患，並在臉書寫下見證世紀傳染病的心情。她說，得知確診者離世，感慨「在...

宗教微解封台東僅3教會通過防疫計畫 傳統寺廟觀望

中央流行疫情指揮中心宣布微解封，其中寺廟、教會須視空間面積提出防疫計畫，台東縣僅台東市城市泉教會通過申請，另有內政部核定...

烟花颱風來勢洶洶 九河局視察抽水站做好防汛

烟花颱風來勢洶洶，再加上花蓮近日頻繁發生地震，帶來的雨量除了可能導致低窪地區淹水，更恐引發土石流，其中吉安鄉榮光社區每到...

第3輪預約疫苗開打 台東縣：上次5800多劑打到明天

台東今天連40天零本土確診，第3輪有意願打AZ疫苗者今起可登記預約施打，台東縣衛生局表示，第2波的5800多劑打到明天為...

收托微解封 宜蘭宣布22日公私立托嬰中心分區分流降載

宜蘭縣公私立托嬰中心(家園)決定將於7月22日微解封開放收托，微解封採取分區、分流、降載及回報等原則，而且以第一線警消醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。