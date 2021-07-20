護理師見證世紀傳染病 感慨生命「微不足道的脆弱」

衛生福利部基隆醫院內科護理師高美玲在第1線照護確診病患，並在臉書寫下見證世紀傳染病的心情。她說，得知確診者離世，感慨「在疾病面前，生命顯得微不足道的脆弱」；看到確診老夫妻彼此打氣，相繼康復出院，又滿心歡喜的獻上祝福。

高美玲說，醫院專責病房床數去年到今年5月初僅1到3床，之後本土個案增加，專責病房床數不到一周變為20到40床，最多曾有60床，工作量大增。謝謝醫院全力支持及神隊友相挺，以及許多民眾暖心舉動給醫護人員加油、打氣。

高美玲回憶，有天曾陪確診老先生坐救護車轉院治療，她與他聊天，希望減緩對方徬徨與不安。老先生跟她說，太太很早就過世了，一輩子省吃儉用，好不容易將小孩拉拔長大，還讓他們擁有自己的房子。

老先生感慨的說，現在才想讓自己過更好的生活，萬萬沒想到只是跟朋友去聽歌卻染疫，「身邊留著1、2千萬，現在都用不到了」。高美玲鼓勵他不要氣餒，繼續配合治療，家人還在等他出院團聚，沒想到2周後傳來他已離世的消息。

基隆醫院曾收治1對確診老夫妻，兩人入院時就「交代」醫師，如果有萬一要放棄急救。治療過程中老先生一度病危轉入加護病房，老太太只能透過電話瞭解病況。高美玲說，老太太常常說著、說著就哭了，幸好老先生最後病情好轉，夫婦倆相繼康復出院。

基隆醫院也曾照護確診的失智症老奶奶，對方因為初到陌生環境，沒有熟悉的人事物陪伴，相當焦慮。護理師每3分鐘就會開啟病房麥克風跟老奶奶說說話，讓她可以安心。另外有精神科的確診病人，無法忍受被侷限在負壓病房治療，每當醫師、護理師巡房時，就會出現他想趁機離開病房的「緊急狀態」。

高美玲說，醫護團隊過去這段時間每天滾動式評估病人狀態，調整類固醇、瑞德西韋、清冠1號、單株抗體等療程，感謝神隊友相挺才能撐過這段艱辛的日子。熱心民眾、善心人士及團體送來暖心又暖胃的食物，實用且不可缺乏的防疫物資，也讓她深受感動。