宗教微解封台東僅3教會通過防疫計畫 傳統寺廟觀望

中央流行疫情指揮中心宣布微解封，其中寺廟、教會須視空間面積提出防疫計畫，台東縣僅台東市城市泉教會通過申請，另有內政部核定嘉蘭、太麻里教會，其他均未提出。縣府民政局宗教禮俗科曾主動詢問，多數寺廟指7月26日「大限」盼解封，「先等看看就好」。

台東縣有223間寺廟、344間教會，但目前僅3間提出防疫計畫並審核通過，以每人1坪的面積推算容留人數，上限99人，以維持合理社交距離。核准後，衛生局和警察局會不定期查訪了解情況，民眾檢舉也會前往稽查。

目前中元普度是傳統寺廟的盛事，台東傳統信仰中心之一天后宮表示，普度時間在國曆8月底，還是要看726後是否降級解封，才能決定怎麼辦，農曆7月1日依然會先豎燈篙為好兄弟指路。

天后宮表示，「全國的廟都在等726大限」，如果防疫警戒降二級就可辦500人以上活動，會比較盛大；如維持三級也只能依照中央指引辦。