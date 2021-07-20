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烟花颱風來勢洶洶 九河局視察抽水站做好防汛

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
九河局於2013年設置榮光抽水站，讓低窪地區免於淹水之苦。記者王思慧／攝影
九河局於2013年設置榮光抽水站，讓低窪地區免於淹水之苦。記者王思慧／攝影

烟花颱風來勢洶洶，再加上花蓮近日頻繁發生地震，帶來的雨量除了可能導致低窪地區淹水，更恐引發土石流，其中吉安鄉榮光社區每到颱風來襲就要撤村。經濟部水利署第九河川局今天視察榮光抽水站運作情形，確保機器運作正常，並利用溯升監測設備，監控波浪是否升高，避免沿岸住戶淹水。

位於花蓮吉安鄉吉安溪南岸的榮光社區，因為地勢低窪，每逢颱風來襲前都要撤村，九河局於2013年設置榮光抽水站，設有2部每秒1立方公尺抽水機，並於社區內各進出路線及巷弄道路，設置集水系統，將地表水匯集引流至抽水站前池集中後，抽送至吉安溪入海。先後經過10幾次的颱風及強降雨的考驗，成功達成減洪降災目標。

九河局長謝明昌表示，根據氣象局預測，烟花颱風會對台灣造成威脅，尤其花蓮可能會有降雨與風浪，其中在海岸邊的榮光社區是防汛的熱點，經過跟縣府鄉公所合作，在榮光抽水站以及前池、水路已做好相關的設施，今天特別視察防汛準備的狀況，希望颱風帶來足夠的雨量，不要有太多的災害。

謝明昌指出，每個颱風平均影響台灣3天，一般抽水站油量備料要充足，至少有3天的準備比較安心，讓工作人員能順利操作。而在岸邊九河局設置化仁溯升監測站，監控波浪爬升高度，藉此做好防災。

在抽水站旁就是化仁海提與南濱海堤，謝明昌說，0206花蓮地震後海堤受損，現已修繕完畢，在地震後及颱風來臨前，要求廠商做非破壞性的檢測。

另外，九河局與水保局花蓮分局、花蓮林管處保持聯繫，完成轄區河川與排水出口處預防性清疏及河道整理，保持水路暢通，避免土砂複合性災害。

九河川局謝明昌（中）將抽水站等防汛工作加強的地方，告知吉安鄉長游淑貞（右），做好防颱準備。記者王思慧／攝影
九河川局謝明昌（中）將抽水站等防汛工作加強的地方，告知吉安鄉長游淑貞（右），做好防颱準備。記者王思慧／攝影
九河局設置化仁溯升監測站，監控波浪爬升高度，藉此做好防災。記者王思慧／攝影
九河局設置化仁溯升監測站，監控波浪爬升高度，藉此做好防災。記者王思慧／攝影

烟花颱風 吉安 地震

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