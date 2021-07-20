快訊

颱風來襲若停班課 陳時中：疫苗接種暫停 併入下期

直播／今本土+18、4死 陳時中：個案減少 將做完整疫調

宜蘭公私立托嬰中心 22日降載開放收托

中央社 / 宜蘭20日電

宜蘭縣公私立托嬰中心（家園）將於22日微解封開放收托，以第一線警消醫護子女、單親弱勢家庭或雙薪且無其他親屬照顧資源的家長為優先對象，總數不得超過原實際收托數的1/2。

社會處表示，宜蘭縣公立托嬰中心有13家、私立則有7家，核定可收托475名0歲至2歲的嬰幼兒，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）微解封後可收托237名幼兒。第3級警戒期間，包含單親、弱勢和第一線警消醫護人員等，若有需求仍提供托嬰服務，統計第3級警戒期間，公立托嬰中心收托30名、私立48名，共收托78名嬰幼兒。

此外，社會處指出，家長接送幼童採錯開時段分流接送，托嬰中心（家園）照顧幼兒以一托育人員為一區分區照顧幼童，並進行空間清潔消毒，且每天維持2時段健康監測，每日定時向社會處回報收托人數及幼兒健康監測結果。

縣長林姿妙表示，停托期間請家長持續留意幼兒的身心狀況，若有症狀請儘速就醫並告知原收托機構，非必要不要外出，以維護身體健康，也請家長以照顧幼兒為優先，可依相關規定申請防疫照顧假或家庭照顧假。

托嬰 微解封 防疫照顧假

延伸閱讀

北市公布停托損失補償 每童最多可補貼4000元

726如解封 台中公私立幼兒園、托嬰中心與長照優先鬆綁

宜蘭努力防疫不同黨派議員肯定 質詢議場數度響起掌聲

微解封首周 新北風景區降載開放 民眾出遊小心踩雷

相關新聞

收托微解封 宜蘭宣布22日公私立托嬰中心分區分流降載

宜蘭縣公私立托嬰中心(家園)決定將於7月22日微解封開放收托，微解封採取分區、分流、降載及回報等原則，而且以第一線警消醫...

方向燈滅未換車道會罰 台東更生、志航路口8月科技執法

台東市省道台9線、台11乙線交會的更生、志航路口是經常發生交通事故路口，近2年共46件、36人受傷，縣警局設科技執法設備...

台東縣政府人事大變動 近三分之一主管換座位

台東縣政府今天宣布部分一。二級單位主管異動，行政處長楊瑤華調任參議，處由議會退休秘書林宏義以政務接任，民政處長顏志光與文...

烟花颱風來勢洶洶 九河局視察抽水站做好防汛

烟花颱風來勢洶洶，再加上花蓮近日頻繁發生地震，帶來的雨量除了可能導致低窪地區淹水，更恐引發土石流，其中吉安鄉榮光社區每到...

第3輪預約疫苗開打 台東縣：上次5800多劑打到明天

台東今天連40天零本土確診，第3輪有意願打AZ疫苗者今起可登記預約施打，台東縣衛生局表示，第2波的5800多劑打到明天為...

台東小野柳環境教育線上教室開課 環保不停學

東部海岸國家風景區管理處小野柳自然教室先前配合防疫封閉，將把環境教育課程轉為線上學習，環保上也不停學。東管處表示，將運用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。