宜蘭公私立托嬰中心 22日降載開放收托

宜蘭縣公私立托嬰中心（家園）將於22日微解封開放收托，以第一線警消醫護子女、單親弱勢家庭或雙薪且無其他親屬照顧資源的家長為優先對象，總數不得超過原實際收托數的1/2。

社會處表示，宜蘭縣公立托嬰中心有13家、私立則有7家，核定可收托475名0歲至2歲的嬰幼兒，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）微解封後可收托237名幼兒。第3級警戒期間，包含單親、弱勢和第一線警消醫護人員等，若有需求仍提供托嬰服務，統計第3級警戒期間，公立托嬰中心收托30名、私立48名，共收托78名嬰幼兒。

此外，社會處指出，家長接送幼童採錯開時段分流接送，托嬰中心（家園）照顧幼兒以一托育人員為一區分區照顧幼童，並進行空間清潔消毒，且每天維持2時段健康監測，每日定時向社會處回報收托人數及幼兒健康監測結果。

縣長林姿妙表示，停托期間請家長持續留意幼兒的身心狀況，若有症狀請儘速就醫並告知原收托機構，非必要不要外出，以維護身體健康，也請家長以照顧幼兒為優先，可依相關規定申請防疫照顧假或家庭照顧假。