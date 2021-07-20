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全國小英之友會挺台東 已幫農民賣出2436箱芒果

中央社 / 台東縣20日電

消費者購買型態趨向宅配，「全國小英之友會」號召會員購買台東芒果，銷售量意外提高許多，目前訂單已累計2436箱。

「全國小英之友會」台東會長簡維國今天表示，7月初「全國小英之友會」全國總會長顏志發得知今年台東的好芒果因顧客購買方式轉型宅配，盤商收購意願不高而難銷售，於是號召前台東獅子會總監卓文賢、卑南鄉鄉長許文獻、行政院東辦執行長洪宗楷等人發起「小英之友會－特愛台東好芒果團購活動」。

大家透過LINE群組發送台東美味芒果的介紹，並使用團購的方式讓台東好山好水所孕育出的好芒果，推廣給全國的小英之友會會員。

簡維國表示，小英之友會各地會員陸續收到後好評不斷，許多會員反映，台東果農的芒果不僅好吃，還很貼心會隨箱子附上芒果食用時的小常識，像是怎麼看芒果熟了可以食用了、應該怎樣存放等，讓收到的民眾覺得很窩心，吸引不少會員的親友要加碼訂購，目前訂單數量累計到2436箱。

簡維國表示，台東市與卑南鄉位處卑南大溪的沖積平原之上，背倚中央山脈與海岸山脈、面向浩瀚太平洋，又擁有難得的清晰好空氣，加上土壤肥沃，水源充沛又乾淨等因素，使得種植出來的芒果，不僅果肉飽滿、纖維細膩，果汁更是富有獨特果香，風味絕佳。

芒果 台東

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