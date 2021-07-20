國產蜂蜜掛保證 蔡杰憲獲台東首位產銷履歷認證

讓蜂群從照顧到蜜蜂採蜜，消費者都可追溯查詢，蜂農蔡杰憲取得台東首位「產銷履歷」認證。台東縣政府希望更多的蜂農都能取得產銷履歷，讓消費者權益與蜂農收益雙贏。

縣府今天表示，台東縣二代蜂農蔡杰憲為提升消費者對自家「蜜蜂盒子」品牌的信賴度，在縣府積極推廣輔導下，自發性依相關蜂蜜生產作業標準流程，並經驗證機構稽核與審查，取得蜂產品產銷履歷驗證證書，成為台東第一位通過蜂蜜產銷履歷驗證的蜂農。

縣府農業處長許家豪表示，申請蜂產品產銷履歷驗證的蜂農均須完成養蜂事實登錄作業，並依據蜂蜜TGAP所規定蜂蜜生產的各階段作業標準流程及其相關風險管控查核項目，進行蜂蜜產品生產作業與逐批檢驗，以確保蜂產品的品質安全及可追溯性。

蔡杰憲表示，消費者只需要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到這瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段，都可以追溯查詢，所以認明蜂蜜罐上的產銷履歷標章，就可購得源自於台東的蜂蜜。

許家豪表示，為杜絕市售蜂蜜造假攙偽的疑慮，提升消費者對國產蜂產品的瞭解與信任，行政院農業委員會於109年公告「蜂蜜台灣良好農業規範」（TGAP），讓蜂產品加入產銷履歷驗證制度的行列。縣府未來將持續輔導更多蜂農加入產銷履歷制度，讓消費者能安心購買各項蜂產品，也提升蜂農的收益。