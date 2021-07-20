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颱風烟花逼近農民有期待有憂心 專家籲加強田間管理

中央社 / 台東縣20日電

颱風烟花逼近，台東正值釋迦和文旦柚等果樹結果期，果農擔心強風豪雨襲擊；不過水稻農期盼能為集水區帶來豐沛雨量。台東區農業改良場呼籲做好田間管理。

烟花颱風有可能侵台，帶來強風豪雨，台東2期稻已陸續插秧，颱風影響不大；不過釋迦、文旦柚、香蕉、酪梨、金針、洛神葵都正值開花、結果期，或是等待採收，農友擔心風強雨大。

農委會台東區農業改良場呼籲農友，務必加強田間排水、防風措施及病害防治等防颱工作。

台東場提供台東重要作物預防措施供農友參考，有關水稻部分，待風雨過後儘速排水，並補施肥料促進生長。

果樹部分，番荔枝（釋迦）正值大果期及採收期，及冬期果開花期或授粉期，成熟果實應儘速採收，以減少災損；果實未達採收程度之果園於颱風前、後應加強炭疽病之防治，病果勿直接丟棄於地面，應收集於容器內（如黑塑膠袋或垃圾桶），避免病原菌孢子因熱對流造成二次感染；開花期之果園待颱風後可加強人工授粉作業。

文旦柚及柑橘類風雨過後應注意細菌性潰瘍病之防治，其他如香蕉、紅龍果、酪梨、鳳梨及番石榴等已成熟果實應儘早採收，未成熟果實可套袋減少受損，幼年株果樹或較柔軟植株應立支柱固定，減少倒伏。颱風後果園應注意排水；若發生焚風果園應適時灌溉，降低受害。

至於特色作物方面，樹豆、洛神葵及杭菊正值生長期，大雨過後根部因積水易感染萎凋病及疫病，應注意田間排水管理工作，樹豆遇強風易倒伏或折枝，應架設支柱或植栽網避免強風侵襲。

荖葉、荖花在雨後易發生細菌性角斑病，俗稱「臭葉」，應加強防治工作。

鹿野鄉有機米產銷班長涂進榮表示，烟花颱風逼近，有農民期待集水區能有豐沛的雨量，滿足下半年的農田灌溉，但此時又有許多農作物等待收成，農民擔心強風豪雨侵襲，「天公伯真難做人」。

烟花颱風 台東

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