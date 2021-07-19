地震頻傳颱風又來？ 花蓮防颱整備動起來

花蓮地區近日頻頻發生地震，土石容易鬆動，面臨颱風烟花可能帶來的大雨，河川局針對可能積淹水熱點、防汛整備逐一盤點確認，並與花蓮縣政府水利單位交換情資、相互支援。

經濟部水利署第九河川局長謝明昌今天表示，近日花蓮地區連續地震，土石容易鬆動，因應颱風可能帶來強降雨造成山區道路中斷，已要求搶修險廠商預先進駐，避免孤島效應影響救災。

九河局與水保局花蓮分局、林務局花蓮林管處保持橫向聯繫，也已經完成轄區河川與排水出口處預防性清疏及河道整理，以保持水路暢通，避免土砂複合性災害。

謝明昌指出，因應颱風烟花可能引起風浪及暴潮，加強海堤護岸巡檢，尤其過去類似路徑颱風曾經影響的新城海堤、七星潭海岸保護工、南北濱及化仁海堤等海岸加強防護及警戒。也請花蓮縣政府確保抽水站等功能正常，並注意河川水位暴漲及落實疏散撤離計畫。

此外，花蓮市長魏嘉賢關心防汛期整備，視察萬壽抽水站現況，尤其最近因地震頻繁，特別提醒各站注意建物結構及機組運作狀況。萬壽抽水站位於萬壽排水幹線與美崙溪匯流處，主要收集花蓮市商校街附近地區的雨水逕流。

魏嘉賢指出，3年前0206強震曾經造成萬壽抽水站的內池壁體及大底部分龜裂、重力排水道多處龜裂及塌陷、及重力閘門口壁體與支柱破裂等，經行政院公共工程委員會補助新台幣1000萬元經費修復完成。