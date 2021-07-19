獎勵種田兼保育 花蓮吉安試辦生態服務給付

維護生物多樣性，獎勵農民種田兼保育，農委會推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，原本中央只核定豐濱鄉及卓溪鄉，花蓮縣政府爭取追加吉安鄉試辦。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒今天表示，配合農委會公布「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，縣府提出的生態服務給付屬於「生態薪水」概念，是讓參與計畫的農民成為土地良善管理者，並獲得維護公益報酬，共同守護美好家園生態環境。

農委會「重要棲地生態服務給付」為保全淺山及平原農田、濕地等重要生態系，保護的重要棲地類型包含水田及水梯田，單筆農地面積1分地以上即可申請。

給付分棲地維護、棲地營造與棲地成效給付三層，基本要求條件是田區需終年蓄水、不使用除草劑、毒餌、鳥網，且農產品須符合農藥安全檢出。

經查核通過，每公頃水梯田可獲得棲地維護給付新台幣3萬元、水田2萬元。若配合計畫營造更友善生態棲地環境，依成效每案可再獲得1到4萬元的獎勵給付。

吳昆儒指出，這項計畫實施區域，原先農委會只核定豐濱鄉、卓溪鄉，經縣府與中央溝通，成功爭取到吉安鄉進行試辦性質追加計畫。

目前豐濱鄉及卓溪鄉已截止申請，陸續進行棲地營造中；吉安鄉申請預計至7月20日截止，歡迎農地位於吉安鄉的農民，無論是使用有機友善或是慣行農法，都可申請參加。