宜蘭防疫議員肯定 縣府：要讓縣民安全、放心接種

宜蘭縣政府執行防疫工作今天受到議員肯定，從5月11日爆發遊藝場5起確診病例，努力到現在清零，連談話性節目名嘴都稱讚宜蘭防疫工作做得比雙北好。縣衛生局表示，宜蘭在為縣民安全接種的前提下，結合公私協力與各種方法，提高接種率。

縣議會今天進行縣長施政質詢，無黨籍議員林錫明表示，宜蘭5月11日在羅東鎮一家遊藝場出現5起確診病例，當時很多縣市都還沒有確診個案，宜蘭被名嘴周玉蔻在節目中罵個半死，縣府積極努力防疫，目前已經多日零確診，縣民開始安心打疫苗，電視台名嘴也開始轉而稱讚縣長林姿妙的防疫工作做得比雙北兩位首長好。

林錫明批評，政黨政治下，大家為了各自立場互相攻擊，這樣非常不好，縣政府從處長到科長的民服務態度受到肯定；楊順木議員則說，有些媒體故意帶風向。

黃琤婷議員說，日前有媒體帶風向，指批宜蘭縣65歲到74歲長者第一劑疫苗施打率全國倒數排名第二，其實宜蘭針對這族群才剛剛開打注射疫苗，完全是罵錯人。

縣衛生局指出，中央疫苗配送數量不足，宜蘭本月13日才開放65歲至68歲長者預約，14日開始打疫苗，才打一天的接種人數當然不會多，不能這樣做比較；若採計75歲以上長者的疫苗涵蓋率，宜蘭是全國排名第五。

縣長林姿妙表示，中央的疫苗預約平台預約，宜蘭第一輪成功預約的1萬7872人，開放注射後的實際報到率99.78%，接種比例接近百分之百。