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基隆市3類專案對象近5000人今起注射疫苗拉升覆蓋率
中央列為新冠肺炎專案疫苗接種對象的國小以下教師及同仁、市場攤商和精神及呼吸照護病患近5000人，今起接種疫苗。基隆市長林右昌上午到施打站了解注射狀況時說，市府會視疫情狀況及中央指引，研議相關措施，逐步讓民眾恢復正常生活。
中央公布這波專案疫苗施打對象為公私立國小、幼兒園教師等人員，基隆市有2017人，19日到21日在基隆港還未正式啟用的郵輪轉運站注射。崁仔頂漁市場、仁愛市場2樓、愛四路夜市、廟口攤商、大武崙黃昏市場及安樂市場攤商，基隆列冊2208人，今、明在仁愛區公所6樓禮堂注射疫苗，加上精神及呼吸照護病患，全市合計4981人。
林右昌上午前往施打站了解疫苗注射情形，並感謝大家配合施打疫苗，希望透過平台預約施打的市民，加上專案施打雙軌並進，快速提升基隆市的疫苗涵蓋率。
林右昌說，疫情已逐漸穩定，期待26日能順利降為2級。市府相關單位都會視疫情狀況及中央指引，研議逐步讓大家恢復正常生活的各項措施。基隆市已經10幾天新增病例+0，疫情相對穩定，更有信心逐步恢復正常生活。
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