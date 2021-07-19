疫情趨緩 林右昌：研擬逐步恢復市民正常生活

基隆市為國小教職員等3大族群共4000多人施打疫苗，基隆市長林右昌今天上午前往施打站視察，除感謝大家配合外，也表示疫情逐漸穩定，市府正研議各項措施讓大家恢復正常生活。

林右昌表示，除了透過平台預約COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打外，市府今天起開始針對國小及國小附幼教職員、市場與夜市攤商、精神與呼吸照護病患等3大族群，安排疫苗施打專案，希望藉由雙軌方式，快速提升基隆市疫苗涵蓋率。

林右昌也不忘宣傳市府特別安排還未正式啟用的郵輪轉運站作為施打站，除了讓大家能夠在舒適的環境中施打疫苗，還可以搶先體驗未來的郵輪轉運站。

林右昌說，期許疫情能在26日過後降為2級警戒，市府會視疫情狀況及中央指引，研議逐步恢復正常生活各項措施，基隆市已10多天零確診，疫情相對穩定，更有信心能逐步恢復市民正常生活。

基隆市議員童子瑋表示，相信距離解除3級警戒的日子不遠，但基層業者還是會擔心稍有不慎而染疫，他曾向林右昌請命，希望基層業者能以專案方式施打疫苗，也請立法委員蔡適應向中央多爭取疫苗，很感謝中央與地方的支持，讓基層業者能以專案施打疫苗。