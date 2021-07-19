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巿場攤商午休吃飯躲起來？基隆產發處：不能大剌剌的吃

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁愛市場楊姓咖啡坊業者在座位區喝咖啡，被市府舉發違反防疫規定，依傳染病防治法可處3000元到1萬5000元罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市仁愛市場楊姓咖啡坊業者在座位區喝咖啡，被市府舉發違反防疫規定，依傳染病防治法可處3000元到1萬5000元罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市仁愛市場一攤咖啡坊楊姓業者與來訪的朋友在座位區吃午餐，市府產業發展處據報前往了解，見楊在座位區喝咖啡，舉發他違反傳染病防治法，可處3000元到1萬5000元罰鍰。楊說，攤商做生意也要吃飯，市府應該「有方法讓我們做」，總不能跑進廁所裡面吃飯。

產發處表示，餐飲業者可在店內用餐，但應在較隱蔽處，不要在明顯位置。業者和員工應輪流用餐，保持社交距離，並盡快吃完。除了業者和員工之外，不能讓消費者或朋友在店內用餐，遵守這幾項原則就沒問題。

基市府產發處昨天接獲訊息，仁愛市場有人在座位區用餐，派人前往稽查，看到楊姓業者在座位區喝咖啡，舉發他違反防疫措施規定。

衛生局長疾病管制科長郭香蘭說，在「微解封」階段，基隆市的餐廳或路邊攤原則上都是以外帶為主，並未開放提供內用服務。如果民眾違反市府公告的防疫措施，拿下口罩用餐，可依傳染病防治法裁罰3000元到1萬5000元。

楊姓業者說，他剛住院回來，朋友昨天說要來看他一下，並說會買水餃過來吃，並不是客人上門消費。他平常三餐都是在座位區吃飯，不然有什麼辦法？市場每一家都一樣，都要吃飯，大家這樣已經熬兩個月了。

楊說，防疫期間生意不好，但沒有開店門，租金也是要付，所以這2個月都有營業，自己坐在座位區，像休假很悠閒，朋友也能找到他。吃飯的問題，市府應該「有方法讓我們做」。其他業者也抱怨，正在想以後吃午飯，要拉下鐵門才敢在裡面吃。

基隆市仁愛市場楊姓咖啡坊業者和朋友在座位區用餐，被指違反防疫規定。圖／讀者提供
基隆市仁愛市場楊姓咖啡坊業者和朋友在座位區用餐，被指違反防疫規定。圖／讀者提供

咖啡 基隆 傳染病

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