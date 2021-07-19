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疫情警戒降級有望？陳時中：已接近降為二級的標準

疫情外帶紙餐具多 花蓮環保局籲做好清理堆疊工作

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局輔導社區大樓設置回收站，做好資源回收。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環保局輔導社區大樓設置回收站，做好資源回收。圖／花蓮縣環保局提供

疫情三級警戒期間無法內用，加上外送平台興盛，許多人都線上點餐外帶，導致紙餐具數量增加。花蓮縣環保局統計，今年紙餐具1至4月已逼近去年半年的數量，為避免民眾亂丟造成環境負擔，環保局輔導自助餐及便當店設置回收設施，並做好清理、分類及堆疊工作。

據環保局統計，今年1至6月紙餐具變賣量，花蓮市有82萬公斤、吉安鄉73萬公斤，去年同期花蓮市126萬、吉安鄉84萬公斤。

環保局廢棄物科長張華鈺指出，雖然今年比去年同期相比還少，不過5、6月受疫情影響，回收場人員暫停分類工作，因此今年的數據等同於1至4月，已逼近去年半年的數量；也有聽聞第一線人員反映，紙餐具數量有大增的情形，主因就是外帶的民眾變多。

環保局表示，做好回收也是防疫的一環，用完的紙餐具，只要用衛生紙或紙巾擦乾淨、分類堆疊起來就可回收，呼籲民眾做好環境衛生清潔，落實分類與資源回收，避免將資源物當垃圾處理。

另外，環保局指出，環保署於6月21日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，只要內用有提供座位，供消費者現場食用，以紙餐具盛裝餐點的自助餐店及便當店，10月1日起須裝設供紙餐具回收的資源回收設施，並明顯標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，以改善分類回收情形。

環保局輔導128家業者完成設置，還有12家業者將持續輔導，提升紙餐具回收成效。若不想被管制的業者，可主動將內用紙餐具改為重複清洗的環保餐具，或提供優惠鼓勵民眾自備環保餐具。

花蓮縣環保局呼籲民眾，用完的紙餐具，只要用衛生紙或紙巾擦乾淨、分類堆疊起來就可回收。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局呼籲民眾，用完的紙餐具，只要用衛生紙或紙巾擦乾淨、分類堆疊起來就可回收。記者王思慧／攝影

餐具 衛生紙 疫情

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