台東湧泉泳池乾涸見底 等待下雨、解封重現榮景

台東市立游泳池為天然湧泉，近期池水乾涸見底，疫情3級警戒雖不能下水，民眾擔心若不善加維護，恐失去這麼好的天然泳池。台東市公所今天表示，儘量等下雨，避免人工破壞。

台東近期沒有下雨，且為夏日枯水期，台東市立游泳池水位已乾涸見底，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒已2個多月，民眾不能下水游泳，池內長滿雜草清苔，卵石子裸露。

有台東市民在地方社群反映，台東市立游泳池是台東民眾共同的回憶，鄉親老少最喜歡游泳的地方，如此好條件的天然泳池，管理單位應該要善加維護。

台東市公園路燈管理所長葛時君今天表示，市立游泳池水位低主要原因是這一陣子都沒下雨，湧水量不足；已在池內試挖，挖約20公分就見到水了，但將儘量等自然下雨，不要去做人工的破壞。

台東市立游泳池又稱湧泉運動公園游泳池，從日治時期就已存在，池底以卵石鋪成，池水由池底湧出，水溫約攝氏23度且終年常溫，冬暖夏涼。

池中充滿原生魚蝦及提供魚蝦食物的水中植物，游泳池以能與魚、蝦共游而聞名。以往每天清晨就有晨泳人士前來游泳，暑季期間更是大小朋友戲水的好去處。