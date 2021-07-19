台東湧泉池乾枯 民眾憂解封也無處戲水

台東市立游泳池受乾旱影響，大池僅有少數池水，小池完全乾枯，民眾擔心解封在即，屆時無處可游泳，也盼市公所藉機整修。公園路燈管理所長葛時君說，台東先前降雨少，附近又有建案抽地下水，才會受影響，只能等大自然調節。

市立游泳池是台東知名的自然湧泉池，從日治時期就啟用，據說已使用近百年，池水連通海洋，成為地下湧泉，即使再煙火都能維持25度以下的溫度，是老台東人戲水的最愛，泳客還包括魚蝦，總是和人們共游。

去年暑假乾旱迄今，西部雖降下大豪雨紓解乾旱，但台東降雨不如西部多，如今湧泉池已見底，大池僅有薄薄十幾公分的水，小池完全乾枯。

台東市黃姓男子說，他酷愛游泳，幾乎天天報到，今年因疫情無法外出戲水，只能困在自家的澡盆中。如今疫情紓解，月底有機會解封，他卻發現即使解封也無安全的地方可戲水，因縣立游泳池已改建圖書館，市立游泳池又乾枯。

「只能說這是水位的自然情形」葛時君說，地下水位不足，湧泉池當然就缺水，上次發生類似情況已經是2014年，但這次更嚴重。今天他在小池往下開挖，發現約20公分深度就有水，顯然是水位問題。