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人聲鼎沸！遊客擠爆布袋觀光漁市 嘉義各大景點人潮湧現

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微解封大溪漁港人潮增加 宜蘭縣府加強管控

中央社 / 宜蘭18日電
微解封後首個週末假日，宜蘭縣政府統計17日有1250名遊客造訪大溪漁港，相較先前增加約2成，18日截至下午2時則有850人。宜蘭縣府持續呼籲，目前仍在3級警戒期間，請遊客盡量避免跨區移動。圖／宜蘭縣政府提供
微解封後首個週末假日，宜蘭縣政府統計17日有1250名遊客造訪大溪漁港，相較先前增加約2成，18日截至下午2時則有850人。宜蘭縣府持續呼籲，目前仍在3級警戒期間，請遊客盡量避免跨區移動。圖／宜蘭縣政府提供

微解封首個週休假日，昨天有1250名遊客造訪宜蘭大溪漁港，較先前增約2成，縣府實施總量管制，但昨天有遊客從承銷人車道進入，縣府今天提早派員加強管控，避免類似情形發生。

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港7月初人潮爆滿，外界憂心群聚產生疫情破口，縣府之後緊急實施動態人潮總量管制在100人，且採實聯制，現場單一出入口，昨天中午未開市之前，承銷人與攤商通行的管制車道一度「門戶洞開」，10多名遊客從管制車道進入，未遵循規定走單一出入口。

縣府農業處今天指出，大溪漁港原有3個出入口，日前已縮減成單一出入口，遊客須從直銷中心進入，昨天上午有零星遊客從承銷人與攤商通行的管制車道進入漁港，現場工作人員發現後趕緊拉起鐵門管制。

農業處表示，承銷人和攤商今天中午陸續進場準備，警方、漁會和縣府人員提早1小時於上午11時到場管控並加強宣導，除請遊客從直銷中心進入外並總量管制100人，承銷人和攤商進出也須配戴證件或由現場人員確認，並與遊客一樣採取實名制、量測體溫等防疫措施。

農業處指出，大溪漁港內今天秩序良好，遊客都有遵守防疫規定，沒有人因未戴口罩而受罰，統計昨天共有1250名遊客造訪大溪漁港，比微解封前多出約2成，今天截至下午2時許則有850人，呼籲目前仍是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3級警戒期間，請遊客盡量避免跨區移動。

微解封 疫情

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