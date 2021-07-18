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花縣籲不要挑疫苗廠牌 「打在身上的都是好疫苗」
花蓮傳出有老師擔心AZ疫苗副作用大，想要等莫德納或BNT疫苗，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，指揮中心對於混打抱持開放的心態，現在打AZ，未來有機會混打其他疫苗，強調「打在身上的疫苗，就是好疫苗，放在瓶子裡的疫苗，才是壞疫苗」，呼籲符合資格民眾趕快接種。
今天縣府召開防疫記者會，有媒體詢問，若國中小老師不願打AZ疫苗，在開學前又打不到其它疫苗，那開學後該怎麼辦？朱家祥回應，縣府不會強迫老師接種，若要等AZ以外的疫苗，可能9月開學後都還打不到，這是老師自己要思考的問題；目前醫護、警消人員都打AZ疫苗，也沒有很大的問題，建議老師打疫苗，開學後也比較放心。
朱家祥說，根據科學研究，若現在打AZ疫苗，未來有機會可以跟BNT混打；若打莫德納可能無法混打。如果真的要等莫德納和BNT疫苗，可能要等到9、10月，這段時間也讓自己暴露在風險中，AZ也是國際認證的疫苗，疾呼「趕快來打吧」。
在教師接種進度部分，縣府教育處彙整名冊報到指揮中心，目前核定國小3千多位老師和幼兒園老師，中央也核發3千多劑AZ疫苗，會依照北中南區分區施打，像是在花蓮高工、吉安國小、玉里藝文中心等處接種，至於國中老師還在等指揮中心核定。
另外，縣府要將疫苗進行「清零」計畫，不浪費任何一劑，提醒5-2類對象，包括居家式、社區式長照機構、身障、保護性服務社工、直接服務人員、照服員及服務對象等，請在19日至23日期間，依社會處通知指定時間及地點衛生所接種。
花蓮縣府公布莫德納疫苗接種第2劑間隔調整，包括第一類對象、國籍航空機組員、孕婦維持於間隔至少28天後接種。疫情指揮中心也公告，第二、三類接種對象第2劑，請到13鄉鎮市衛生所預約接種，直到疫苗用罄為止。
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