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「暖暖的」餐廳免付房租2月 網讚果真「暖暖的房東」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓在防疫3級警戒期間暫時歇業，並設計料理包和餐點供消費者預約取貨。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓在防疫3級警戒期間暫時歇業，並設計料理包和餐點供消費者預約取貨。圖／取自暖暖的臉書

今年5月間國內防疫提升到3級警戒時，基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳暫時歇業，老闆林聖皓近期才設計料理包和餐點供消費者預約外帶。他的房東上個月就沒收房租，這個月又主動說不用給，林聖皓滿心感動地說，「這種房東哪裡找啊？」網友也稱讚對方是名副其實的「暖暖的房東」。

基隆碧砂漁港附近10多年有家「河豚很多」餐廳，是林聖皓創業代表作，後來擔任陽明海洋館1樓邦彼洛餐廳餐飲顧問期間，顧好本業之餘，不忘進校園推廣在地食材和品嘗原味料理觀念。2019年6月20日與房東簽約，在暖暖區暖暖街379巷125號1樓開店，店名就叫「暖暖的」。

林聖皓是木工好手，自行採購木材，並把木工器具也運來，靠他的一雙手，花了1個多月的時間完成大部分木作，接著完成進水、排水、電力、排煙、空調等系統，再選購廚房設備、椅子、餐具、餐盤和設計菜單，9月間開始接待熟識的朋友，最後才接其他客人，步上軌道。

去年爆發新冠肺炎疫情後，國內餐飲市場受到衝擊。林聖皓說，去年4月高姓房東就曾減少1個月房租，感覺很窩心。今年5月本土疫情對生意影響更大，考量家人和顧客安全暫時歇業。房東6月就沒收房租，日前又接獲房東LINE訊息「7月份再補貼1個月」，讓他覺得好溫暖。

林聖皓說，暖暖街店面的房租不像台北那麼高，但每個月2萬多元的租金也是筆負擔。近兩個月少了房租，內心壓力瞬間少了好多，很感謝房東先生的幫忙，「這種房東哪裡找啊？我一定會好好顧好他的店面。」

林聖皓在臉書貼文感謝房東，朋友紛紛按讚和大心。有朋友留言，就是要一起度過難關，「好暖心的房東喔」、「打燈籠也找不到呀」、「好佛心的房東」。

基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓設計料理包，供消費者預約取貨；圖為醃燻鮭魚。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓設計料理包，供消費者預約取貨；圖為醃燻鮭魚。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓設計料理包，供消費者預約取貨；圖為經典義大利肉醬。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓設計料理包，供消費者預約取貨；圖為經典義大利肉醬。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓設計料理包，供消費者預約取貨；圖為煙燻培根、香腸肉球。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓設計料理包，供消費者預約取貨；圖為煙燻培根、香腸肉球。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓在防疫3級警戒期間暫時歇業，並設計料理包和餐點供消費者預約取貨。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓在防疫3級警戒期間暫時歇業，並設計料理包和餐點供消費者預約取貨。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓在防疫3級警戒期間暫時歇業，並設計料理包和餐點供消費者預約取貨。圖／取自暖暖的臉書
基隆市暖暖區「暖暖的」餐廳業者林聖皓在防疫3級警戒期間暫時歇業，並設計料理包和餐點供消費者預約取貨。圖／取自暖暖的臉書

房東 疫情 基隆 暖新聞

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