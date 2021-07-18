防疫期弱勢家庭更艱難 台灣世展會：求助個案增3成

台灣世界展望會東區辦事處今天表示，近期求助個案增加2至3成，防疫期間，社工持續關懷受助個案與家庭，協助花蓮地區所服務的3850名弱勢兒少與家庭需求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，許多行業受到影響，台灣世展會東區辦事處長蕭文榮表示，扶助的弱勢家庭有的從事服務業或靠擺攤、臨時工工作生活，因疫情無法外出工作，收入減少，生活經濟面臨困難。

例如，個案小煙（化名）家中人口眾多，父親離家音訊全無，外祖父身障，需要外祖母照顧，家裡靠母親打零工支撐家計，展望會透過提供緊急生活扶助金，協助度過難關，盼望疫情受控制，讓生活能夠早日恢復正常。

蕭文榮表示，受展望會扶助的東部地區435戶弱勢家庭，每戶給予新台幣3000元的緊急生活扶助金，同時對於家庭功能薄弱的兒少，聯結社區早餐店提供穩定營養餐食。

防疫期間，台灣世展會社工持續關懷受助個案與家庭，提供心理支持、防疫衛教資訊、線上學習資源，協助花蓮地區所服務的3850名弱勢兒少與家庭需求，除了連結資源提供生活物資，也配合停課不停學政策。

台灣世界展望會東區辦事處指出，因承接113保護專線服務，統計6月接聽量逾1萬通電話聯繫求助，較去年同期增加約2000通，成人保護案件占約6成。