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上網登記預約接種疫苗 宜蘭報到接種率近100%

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣第一輪上網成功預約接種疫苗者共1萬7872人，實際報到接種率接近100%。圖／縣府提供
宜蘭縣第一輪上網成功預約接種疫苗者共1萬7872人，實際報到接種率接近100%。圖／縣府提供

中央設計的疫苗預約平台預約，宜蘭第一輪成功預約施打共1萬7872人，這兩天開放注射，光是溪南及溪北兩人接種中心的實際報到率99.78%，接種比例接近百分之百。

行政院政委唐鳳設計的新冠肺炎公費疫苗預約平台預約，宜蘭縣第一波登記符合第九類及第十類施打對象，上網登記人數約五萬多人，符合收到簡訊後，這兩天成功預約去施打的1萬7872人，分配於各醫院、診所及兩大接種中心進行接種。

經縣衛生局今天統計，7月16日與17日，位於溪南及溪北兩個接種中心累積預約3629人、實際接種3621人，報到率99.78%，預約成功去接種的比例相當高，其它各醫院及診所部分尚待彙整統計中。

據了解，這波施打的是AZ疫苗，有些民眾上網登記時勾選施打莫德納，所以未接獲簡訊通知及去預約施打，造成上網登記人數5萬多人，但是實際去預約施打疫苗的人數不到2萬人，這是各縣市都會有現象。

此外，宜蘭縣累積至今，獲配疫苗總數為11萬6860劑，截至7月16日已接種9萬323人次，其中高齡長輩的疫苗接種統計，截至7月17日止，75歲以上接種率71.77%、65歲以上接種率64.2%。

宜蘭縣第一輪上網成功預約接種疫苗者共1萬7872人，實際報到接種率接近100%。圖／縣府提供
宜蘭縣第一輪上網成功預約接種疫苗者共1萬7872人，實際報到接種率接近100%。圖／縣府提供

AZ疫苗

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