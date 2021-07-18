垃圾沒處去又缺船運 台東離島垃圾堆積恐汙染海洋

台東縣垃圾因高雄不代燒，面臨無處可去的困境，尤其離島綠島、蘭嶼垃圾無處可去，堆積如山，有時還會飛走汙染海洋，縣議員李數奼要求環保局協助，否則吹東北季風後船隻停航，要等到明年才運得出去。環保局副局長陳炳伸表示，目前已透過環保署尋找可協助的縣市，也要求廠商快速打包垃圾，不要造成汙染。

台東縣焚化廠目前雖在重啟，但預計最快也要到明年中才能使用，如今全縣每天約堆積50噸垃圾，先前宜蘭、嘉義縣曾協助代燒，但如今又停止。

李數奼以綠島為例說，垃圾堆積影響環境，綠島部分垃圾有打包機卻未打包，有編預算外運卻停擺，即使打包，有時也會被狗咬破散出，風一吹就飄到海裡，造成更嚴重的汙染，上月底綠島打包的垃圾已經超過200包，如今可能超過300包，「這還是因為遊客沒來，否則垃圾量可能早就爆了」。

環保局長郭建成說，台東目前沒有自主處理垃圾能力，本島許多鄉鎮的垃圾也都卡住，只能運到外縣市處理，但要協助縣市有餘額才能運，運不出去會要求廠商先打包，以免汙染海洋。

環保局副局長陳炳伸說，離島垃圾清運要有2個條件，一是有縣市願意協助代燒，二是要有船班可載運，但目前條件都未成立。