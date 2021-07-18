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台南爭取傳統藝術中心經費有著落 預計2024年啟用

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
原私立天仁高級工商職業學校校舍將做為台南市傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供
原私立天仁高級工商職業學校校舍將做為台南市傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供

台南市政府爭取在學甲區已停招的私立天仁高級工商職業學校校舍，設立傳統藝術傳習保存中心，獲得中央支持，正式核定1000萬元的先期規畫經費，文化局表示，後續將一步步爭取相關經費，如果順利將在2024年完工啟用。

文化局長葉澤山表示，台南市無形文化資產數量多年來蟬聯全國第一，未來台南市傳藝中心將整合相關資源，一方面做為本市傳統藝術的櫥窗，透過展覽策劃、教育推廣、活動舉辦等，成為社會大眾認識、體驗傳統藝術美感的場域，二方面則做為傳統藝術扎根傳承的重要基地，與文化部文資局的文化資產學院合作開設相關人才培育課程。

台南市文化資產管理處表示，受到疫情影響，傳統藝術推展工作受到影響，但危機即是轉機，台南正在積極將傳統藝術傳習保存工作長久以來習以為常的實體互動形式，轉為結合線上虛擬平台，將5G、AI等科技思維納入傳藝傳習保存中心的規劃中，以強化文資保存傳習動能。

另一方面，中心規劃設於鹽分地帶中人口密集文化薈萃的學甲區，如何藉由中心的設置與發展，與當地與週遭區域的人、事、物漸進串連合作，凝聚在地社群認同與投入，讓全球文資保存理念在地化落實，同樣是本案規劃的核心重點。

文資處目前正準備各項先期子計畫，硬體包含原校舍6棟建築之調查研究及規劃設計；軟體方面則短、中、長期之經營管理規劃、策展論述及推廣傳習課程設計等，都將是接下來2年重點工作。

原私立天仁高級工商職業學校校舍將做為台南市傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供
原私立天仁高級工商職業學校校舍將做為台南市傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供
原私立天仁高級工商職業學校校舍將做為台南市傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供
原私立天仁高級工商職業學校校舍將做為台南市傳統藝術傳習保存中心。圖／文化局提供

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