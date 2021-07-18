花蓮傳巨響好嚇人 軍警消皆稱無異狀

今天上午9時50分左右，花蓮傳出一聲巨響，嚇壞許多民眾，為何會「轟」地一聲，原因不明，大家議論紛紛。花蓮縣消防局表示，目前並沒收到任何災情通報，軍方也表示無異狀。

花蓮近日頻頻發生地震，上午9時50分左右忽然傳出巨大的「轟」然一聲，讓人以為地鳴有地震，門窗被震得嘎嘎作響，但卻不是地震。花蓮人紛紛在網路社群上討論，「超大聲，嚇了好大一跳」、「壽豐有聽到」、「瑞穗也有聽到」、「有聽到板塊撞擊聲音結果沒地震」。

有人開玩笑說「開通國道6號炸山嗎」，也有民眾發文說「是音爆嗎」、「是在窗戶外頭的聲音，聲音很大，也不像槍聲，房間門也瞬間被震動發出聲音，但不曉得是什麼聲音」。

對於突如其來巨響，花蓮縣消防局表示，目前沒有收到任何災情通報，並詢問陸軍花東防衛指揮部，對方表示沒有任何異狀。