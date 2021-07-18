潔牙線上夏令營上完課蛀牙好可怕 家長爆：跑去刷牙了
今年因為疫情關係，取消實體活動，基隆市牙醫師公會結合基隆市衛生局和陽光基金會，共同合作舉辦「國小牙醫線上夏令營」活動，昨天除了基隆學生外，還吸引來自新北市、新竹、桃園的家長報名。
夏令營活動由基隆市牙醫師公會口衛主委林建宏醫師策畫，分三大課程，第一口腔衛教，由衛生福利部基隆醫院牙科部醫師蔡宛儒，介紹兒童蛀牙的原因；第二潔牙實境美語和英文刷牙歌教學，邀請曾經回台灣參加基隆市青少年牙醫培育營活動，現在人在美國舊金山的Annie姊姊與同學們跨海直播視訊教學。
第三是遠離檳菸島，透過陽光基金會北區中心社教專員小七哥哥生動活潑的講解，和口腔癌病友的現身分享罹癌經驗，都讓小朋友和家長印象深刻。
活動過程中牙醫師公會還設計多款線上小遊戲，融入口腔衛生知識，讓小朋友可以闖關得點數換獎品。多元豐富的活動內容，同學們線上全程參與毫無冷場。
活動結束前有小朋友分享說，第一次知道有口腔癌這種疾病；也有小朋友上完課後說，為了全家的健康，一定要叫爸爸戒菸。還有家長爆料說，小朋友早上起床沒刷牙，剛上完蔡醫師的課，知道蛀牙的可怕，所以休息時間趕快跑去刷牙。
林建宏醫師表示，線上視訊不比實體活動，如何吸引小朋友願意全程參與是最困難的部分，所有小朋友夏令營的互動表現，都讓講師們稱讚不已。
牙醫師公會理事長黃常樹醫師說，因為疫情的關係，很多口衛活動無法舉行，基隆市是全國唯一舉辦牙醫線上夏令營活動的縣市，相信所有參加的小朋友都學習到豐富的口腔知識，也希望能實際應用在自己生活上面。
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