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微解封後首周末現人潮 花蓮東大門夜市湧逾2000人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮知名的東大門夜市，今晚湧入超過2000人，和前幾天微解封後相比，人潮翻了一倍以上。記者王燕華／攝影
花蓮知名的東大門夜市，今晚湧入超過2000人，和前幾天微解封後相比，人潮翻了一倍以上。記者王燕華／攝影

花蓮東大門夜市因三級警戒停業近2個月，今天迎來微解封後首個假日，傍晚起人潮不斷進入，到晚間8時已經突破2000人，最大在園量約700人，和微解封後相比，人數翻倍，讓攤商展笑顏。攤商說，2個月沒有收入，光靠補助很難支撐，好不容易恢復營業，多少賺點錢至少「三餐能顧得到」。

東大門夜市有近400攤，從5月中旬三級警戒後就停止營業，13日微解封後，好不容易恢復，但只限非遊戲類店家營業，且設有總量管制2500人。縣府還為每攤裝隔板，提供面罩，要求店家要戴兩層口罩，入口縮減至4個，設有消毒門並須實聯制，夜市內還有相當多防疫人員隨時巡視，防疫措施相當徹底。

13日微解封後，因為都是平常日，在園人數最高僅300多人，今晚是首個周末，從傍晚起就不斷有民眾進入，縣府觀光處工商科統計，截止晚間8時，入園總人數已超過2000人，最多時有700人同時在園，比前幾天翻了1倍。

「好久沒看到這麼多人，心都慌了」黃姓攤商說，之前在家「閉關2個月」，前幾天微解封後，人潮也不多，今晚看到這麼多人，都有點不習慣，雖然客人上門很好，但攤商也會擔心外地客太多，因此只要攤前出現排隊人潮，都會互相提醒，要讓顧客保持適當防疫距離。

一名攤商表示，靠夜市擺攤養活全家，將近兩個月沒收入，但每個家庭都有固定開銷，光靠補助根本撐不下去，微解封後至少有點收入，讓生活過得下去。

除了東大門夜市，位於玉里鎮忠智路，有40多攤的玉里夜市也從昨晚起重新開張，攤商開心「停了2個月，終於能工作了」，表示疫情好轉就像天降甘霖，會努力配合各項防疫措施。

玉里警分局連日派員前往宣導，要求民眾遵守防疫政術，不要邊走邊吃。玉里警分局長陳蔚文說，表示，夜市因往來人口多，人流頻繁成為群聚破口風險高，提醒民眾微解封並非真的解封，千萬不要因為確診數下降，就認為疫情已經結束，還是要落實防疫措施，警方也會持續加強稽查。

花蓮知名的東大門夜市，今晚湧入超過2000人，和前幾天微解封後相比，人潮翻了一倍以上。記者王燕華／攝影
花蓮知名的東大門夜市，今晚湧入超過2000人，和前幾天微解封後相比，人潮翻了一倍以上。記者王燕華／攝影

微解封 夜市 疫情

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