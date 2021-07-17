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影／微解封後鯨豚頻現蹤 花蓮賞鯨船再巧遇抹香鯨
花蓮賞鯨活動從13日微解封，近日賞鯨船出海頗有收獲，「多羅滿」、「維納司」等業者賞鯨船近日接連在海上巧遇成群的熱帶斑豚、花紋海豚和抹香鯨，今天下午維納司賞鯨船載客出海，又在花蓮外海發現5頭抹香鯨舉抹、潛游、噴氣，其中伴隨著幼鯨，讓遊客驚喜不已，大呼值回票價。
維納司業者王登義說，微解封第二天下午出航時，就在七星潭外海遇到一群數量龐大的熱帶斑豚，當時船上35名乘客驚呼連連；今天則是下午1時載23名遊客出海，約3時30分在外海發現5頭大小抹香鯨，船上遊客驚呼「哇，好大隻喔!」
多羅滿賞鯨船則是在13日微解封當天首航時，載著19位遊客出海，出海不到1小時，就在海上看到整群慵懶的花紋海豚，接著又一口氣遇到10頭抹香鯨，有母子對、也有小抹香鯨，不只遊客，連船員們都很興奮。
台灣東部海域的鯨豚種類有27種，從花蓮港出航看到海豚的機會高達9成多，大型鯨則因多屬洄游性且活動範圍離岸較遠，機會較少。多羅滿業者呂世明說，依據去年統計，看到抹香鯨的機率只有2%。
每年4到10月是賞鯨季，今年受疫情影響，停止出海近2個月，一到7月13日才適度鬆綁，花蓮縣府提出微解封指引，要求娛樂漁船登載乘客數10 人以上，不含船員須降載6成。業者表示，微解封期間，都落實規定降載，也加強消毒，每個航班結束返港後，進行全船、設備消毒，也都實施實聯制、戴口罩、量體溫、禁止飲食等基本防疫措施，希望遊客都能有安全又驚喜的賞鯨體驗。
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