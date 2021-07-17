斯洛伐克贈疫苗牽250年情誼 明年在台辦展深化交流

歐盟16日公布斯洛伐克將贈台1萬劑疫苗，美意讓台灣人備感溫暖。其實，台灣和斯洛伐克淵源久遠，最早源自於250年的文化交流。宜蘭縣政府表示，當時該國的貝紐夫斯基登陸蘇澳，是為台斯雙方接觸重要起點，為紀念其登台250周年，明年5月到9月將在蘭陽博物館開展，以貝紐夫斯基為軸心深化交流。

宜蘭國際童玩藝術節每年廣邀世界各地文藝團體共襄盛舉，斯洛伐克民俗舞蹈團隊自1999年起受邀參與，雙方長期透過文化互相交流。在這之前，斯洛伐克的貝紐夫斯基早自250年前就從蘇澳登台，停留10多天期間與噶瑪蘭族交流，這也讓台灣與中歐國家有文化上的火花。

斯洛伐克代表處近年積極欲與台灣有更深鏈結，2021年適逢貝氏登台250周年，經與宜蘭縣政府長期磋商後，將以「1771年貝紐夫斯基伯爵在宜蘭」為主題展覽，並於明年5月13日至9月13日在蘭陽博物館展出。

另外，因著貝紐夫斯基登陸台灣250週年特展，斯洛伐克特納瓦省府將致贈一件紀念雕塑藝術品，將放置在貝紐夫斯基在蘇澳的登陸點附近。宜蘭縣政府表示，正與外交部積極討論後續事宜，未來預計設置在南方澳風帆中心，並期待該件雕塑品能促進台灣國際外交與城市交流的契機，更提高宜蘭的國際知名度。