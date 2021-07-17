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宜蘭少數景點開放 北關海潮公園遊客少
微解封第一個周末，國5車流大致順暢，不少民眾趁著好天氣出門走走。宜蘭縣北關海潮公園是少數開放的景點，但是人潮稀稀落落，在地農特產攤商無奈地說，客人不及以往，只剩下1成，希望27日能降到二級，開放餐飲業內用，如此才會有生意上門。
攤商表示，已經2個月沒錢賺，儘管今天有遊客仍不多，人潮只有盛況的十分之一。儘管如此，他說還是得來擺攤，「如果客人來沒看到商家，可能以後就不來來了，因此盡量出來營業。」其他攤商也覺得兩難，希望解封有遊覽車團客來玩，又怕疫情會爆發，希望大家都要注意防疫。
台北遊客就說，疫情至今很久沒出門，沿路找個幾個景點都沒開放，好不容易找到北關海潮公園，一家人便下車走走。
另外，頭城烏石港持續封閉，堤防上的鐵鍊卻被人扯落，今天兩人剛好經過，遭到海巡人員勸離。對此，民眾表示鐵鍊並非他們破壞的。
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