微解封後首周末花蓮遊客漸增 知名包子店現人龍

微解封後第一個周六，花蓮上午天氣相當炎熱，知名小吃公正包子店已開始出現排隊人龍，部分解封的七星潭風景區也有零星遊客，因沙灘區仍封閉，遊客在封鎖線外觀海；花蓮遠雄海洋公園入園遊客約500人，比微解封首日的100人，好了不少。

位於市區中山路上的公正包子店，以往假日總是大排長龍，尤其暑假，店前擠得水泄不通，疫情爆發後就少見排隊景象。今天微解封後第一個周末，中午時分店門口約有20人排隊，雖未達以往人山人海盛況，但似已有慢慢回流的跡象。

七星潭風景區也從13日起微解封，但只開放草皮區，沙灘仍封閉。上午天氣很熱，遊客不多，撐著陽傘在封鎖線外觀海，新城警分局編排23名警力，以機車巡邏七星潭、合歡山、台9線等重要景點、路段，上午車流、景區遊客都不多。

至於壽豐鄉的遠雄海洋公園，今天上午大約有500人入園，雖然遊客量不如以往，但已比13日微解封第一天的百餘人好了不少，業者今天中午直播海豚秀，讓民眾透過鏡頭欣賞可愛的豚仔「波妞」，也盼疫情趨緩後，更多遊客入園與這些海洋嬌客們近距離互動。

微解封期間，相關戲水活動仍禁止，秀林鄉公所公告持續封閉翡翠谷、砂婆礑溪、清水溪、三棧溪、崇德海岸等區域到26日，壽豐鄉鯉魚潭風景區開放遊客中心及風景特定區，水域遊憩活動則全面禁止。