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想念海的味道！ 基隆北海岸湧人潮 龜吼市集總量管制

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影

今天是微解封後第一個周六假日，上午從基隆到北海岸、東北角海邊出遊人潮很多，海邊的停車場都增加很多車，約有七成滿，民眾說「封太久了，好久沒聞到海的味道了」，龜吼漁夫市集則大排長龍，採總量管制，避免群聚。

基隆市外木山湖海路沿線包括外木山湖海灣、汫水澳、海興步道等風景區均已開放，因緊臨海邊，上午出現人潮，靠海的停車空間約停七分滿，中午時都還有空位。外木山大帳篷外有不少人在海邊看海、賞風景，步道也有不少人攜家帶眷在散步，附近礁石上也有不少釣客。

一名到海邊散步的民眾說「封太久了，好久沒聞到海的味道了」。還有多位民眾在湖海路的步道慢跑運動，一名男子說，今天是微解封後第一個周六，雖然還有戴口罩運動，但可以流汗很舒服，希望26日可以降級，讓大家鬆一口氣。

另外，北海岸萬里區的龜吼漁夫市集外帶買漁貨的人潮很多，停車車幾乎都是滿的，但市集採總量管制。萬里區長粘雪琴說，採取人流總量管制，同一時段限30人，有的出來才會放人進去，都要量測體等管控，秩序很好。

目前海邊空曠處人多，大家都想透透氣。但九份今天上午仍如空城，並沒有什麼遊客。金山老街遊客也零零星星並不多。基隆國立海洋科學博物館目前沒有什麼人潮，室內的設施採預約制的，戶外目前還是自由進出，人潮不多，基隆海洋廣場也是沒有什麼人潮。

基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影
基隆北海岸、東北角海邊現人潮，龜吼漁夫市集總量管制。記者游明煌／攝影

基隆 萬里 微解封

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