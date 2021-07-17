斯洛伐克贈台疫苗 牽引250年前與宜蘭情誼

宜蘭縣政府今天表示，斯洛伐克將捐贈1萬劑疫苗給台灣，牽引出斯洛伐克的貝紐夫斯基於250年前登陸宜蘭的文化交流起源。明年，貝紐夫斯基展覽將在宜蘭開展，深化交流。

歐洲聯盟（EU）16日公布斯洛伐克將捐贈1萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣，除讓台灣人民感受溫暖，更牽引出宜蘭與斯洛伐克250年前的情誼。

宜蘭縣政府表示，宜蘭國際童玩藝術節每年都廣邀世界各地文藝團體共襄盛舉，並自1999年起邀請斯洛伐克民俗舞蹈團隊參加童玩節，長期藉由文化互相交流。

此外，宜蘭更是台灣與斯洛伐克連結的重要起源。250年前，斯洛伐克的貝紐夫斯基（Maurice AugustBenyowsky）曾從蘇澳登陸停留10多天，期間並與噶瑪蘭族交流。這是雙方接觸重要起點，讓台灣與中歐國家有文化交流的火花。

縣府表示，今年正是貝紐夫斯基登台250週年，斯洛伐克經濟文化辦事處經與縣府討論後，決定開展以貝紐夫斯基為軸心的文化交流活動，預定明年5月13日至9月13日於蘭陽博物館，舉辦「1771年貝紐夫斯基伯爵在宜蘭」展覽。

縣府表示，貝紐夫斯基生於西元1746年，時屬匈牙利王國現為斯洛伐克特納瓦省，西元1771年自蘇澳登陸台灣並停留10多天。

此外，斯洛伐克特納瓦省（Trnava）將致贈宜蘭紀念貝紐夫斯基登台250週年雕塑藝術品，未來預計設置於蘇澳鎮南方澳風帆中心，促進台灣國際外交與城市交流的契機。