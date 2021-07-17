花蓮地震頻密今又5起 德興運動場規畫防災避難空間
花蓮近日地震頻繁密集，今天上午又連震5次，花蓮氣象站主任譚廉預估類似地震活動仍將持續一到兩周，規模可能達到4級至5級，能量釋放對花蓮相對較安全；縣長徐榛蔚昨開箱自己的緊急避難包，籲請民眾做好準備，也到德興運動場視察防災避難空間。
從7月上旬開始，花蓮頻密發生有感地震，花蓮縣政府昨天在線上防疫記者會，請來氣象站主任譚廉分析原因。譚廉說，花蓮縣處於歐亞板塊跟菲律賓板塊交界，為地震好發地帶，近日連續地震研判是7、8兩天雙主震後的餘震，多落在花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉，持續北偏。
他說，地震頻繁如果把能量釋放，對花蓮相對較安全，預估還將持續一到兩周，規模可能達到4級至5級。
徐榛蔚昨開箱自己的緊急避難包，有手套、3天分飲水、OK繃、防蚊液、急救藥品、堅果補給、巧克力、口罩、瑞士刀、現金、哨子、清潔用品、手電筒、現金、重要證件影本、備用錀匙、行動電源、充電線、雨衣、衛生紙、濕紙巾、禦寒衣物等物品，提醒民眾做好防災準備。
徐榛蔚昨也到德興運動場視察防災避難空間。縣府表示，全縣共有173個臨時收容所，可收容萬餘人，相關資訊已請鄉鎮市公所公告在官方網站，
縣府表示，3年前0206地震發生後，就參考國內外方式，選擇縣內人口稠密處選定具有開放空間及緊急救援道路的大型避難場所，籌設防災公園，因此規畫在德興運動場設置防災公園，昨天也啟動紅十字會10人帳篷，以及慈濟福慧床等相關設備，若發生重大災變，可做為避難收容、救災作業整備、指揮、復原重建的防災據點。
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