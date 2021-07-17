花蓮地震頻密今又5起 德興運動場規畫防災避難空間

花蓮近日地震頻繁密集，今天上午又連震5次，花蓮氣象站主任譚廉預估類似地震活動仍將持續一到兩周，規模可能達到4級至5級，能量釋放對花蓮相對較安全；縣長徐榛蔚昨開箱自己的緊急避難包，籲請民眾做好準備，也到德興運動場視察防災避難空間。

從7月上旬開始，花蓮頻密發生有感地震，花蓮縣政府昨天在線上防疫記者會，請來氣象站主任譚廉分析原因。譚廉說，花蓮縣處於歐亞板塊跟菲律賓板塊交界，為地震好發地帶，近日連續地震研判是7、8兩天雙主震後的餘震，多落在花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉，持續北偏。

他說，地震頻繁如果把能量釋放，對花蓮相對較安全，預估還將持續一到兩周，規模可能達到4級至5級。

徐榛蔚昨開箱自己的緊急避難包，有手套、3天分飲水、OK繃、防蚊液、急救藥品、堅果補給、巧克力、口罩、瑞士刀、現金、哨子、清潔用品、手電筒、現金、重要證件影本、備用錀匙、行動電源、充電線、雨衣、衛生紙、濕紙巾、禦寒衣物等物品，提醒民眾做好防災準備。

徐榛蔚昨也到德興運動場視察防災避難空間。縣府表示，全縣共有173個臨時收容所，可收容萬餘人，相關資訊已請鄉鎮市公所公告在官方網站，